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Мода и Шоу-бизнес

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«Страшно»: экс-солистка группы «Демо» отказалась возвращаться в США после поездки в Москву

«Страшно»: экс-солистка группы «Демо» отказалась возвращаться в США после поездки в Москву

Саша Зверева отказалась возвращаться в США после поездки в Москву. Экс-солистка группы «Демо» раскрыла в личном блоге, что не хочет уезжать из столицы в Лос-Анджелес: она вспомнила о жизни в России, а после сравнила ее с американской.

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