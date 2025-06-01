«Страшно»: экс-солистка группы «Демо» отказалась возвращаться в США после поездки в Москву

Саша Зверева отказалась возвращаться в США после поездки в Москву. Экс-солистка группы «Демо» раскрыла в личном блоге, что не хочет уезжать из столицы в Лос-Анджелес: она вспомнила о жизни в России, а после сравнила ее с американской.
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