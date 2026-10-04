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Колокольчики на прощание: жизнь Татьяны Яблонской между хлебом, цензурой и свободой

Колокольчики на прощание: жизнь Татьяны Яблонской между хлебом, цензурой и свободой

Утро 17 июня 2005 года в киевской квартире на Красноармейской начиналось как обычно. Инвалидная коляска подкатила к кухонному окну, левая рука потянулась к пастельным мелкам.

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