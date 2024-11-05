В Минтрансе задумались над ОСАГО для дронов

Сегодня в российском законодательстве закреплена обязательность страхования от ущерба, который могут нанести людям беспилотные летательные аппараты (БПЛА), — речь идет о тех, что работают не в военной сфере, а в народном хозяйстве.
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