Две родные сестры, выросшие в разных приемных семьях, совершенно случайно нашли друг друга

В США в штате Монтана две родные сестры, выросшие в разных приёмных семьях, совершенно случайно нашли друг друга во время соревнований по софтболу .
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