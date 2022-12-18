Малик Ньюмэн: «Сейчас «Автодор» способен победить любую команду в Лиге ВТБ»

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн прокомментировал свое выступление в победном матче с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ «Зенитом» (91:79).

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