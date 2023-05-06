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У меня нет амбиций остаться в истории человеком, который взял Артемовск — Пригожин

У меня нет амбиций остаться в истории человеком, который взял Артемовск — Пригожин

ЧВК «Вагнер» официально завершает операцию «бахмутская мясорубка» ввиду отсутствия боеприпасов. Бойцам больше нечем «рубить ВСУ», заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

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