Кукурузное гадо-гадо» — это оригинальная вариация классического индонезийского салата из овощей с арахисовым соусом (гадо-гадо), название которого буквально переводится как «смесь» или «всё вперемешку».
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