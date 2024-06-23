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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о невыходе в третий сегмент: «Прогноз был пессимистичнее, «Астон Мартин» становится хуже»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о том, что команда не пробилась в третий сегмент квалификации к Гран-при Испании: двукратный чемпион «Формулы-1» показал 11-е время, Ланс Стролл – 14-е.

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