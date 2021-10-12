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В Татарстане определились с местом строительства Казанской Соборной мечети

В Татарстане определились с местом строительства Казанской Соборной мечети

В Татарстане практически определились с местом строительства Соборной мечети. Источники издания сообщают, что будущий главный мусульманский храм столицы республики будет возведен на улице Сибгата Хакима рядом с «Татнефть Ареной» и РК «Ривьера».

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