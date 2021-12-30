Танкисты ЮВО на Северном Кавказе приступили к подготовке к участию в конкурсе «Танковый биатлон»

В начале следующего года танкистов ждут отборочные этапы конкурса, где экипажи отработают выполнение огневых задач штатным артиллерийским снарядом и крупнокалиберным пулеметом по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 600 до 1800 метров.