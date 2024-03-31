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Фэнтези против классики, Тургенев про Толстого и Фет про Некрасова

Фэнтези против классики, Тургенев про Толстого и Фет про Некрасова

1. Что полезнее для юного неокрепшего ума – фэнтези с фантастикой или классическая литература и фильмы по классическим сюжетам? Выношу из комментариев мнение cansee (ссылка): Фэнтези, а также всякие приключения по типу «Капитана Блада», конечно, несравненно лучше классических депрессивных самоубивцев.

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