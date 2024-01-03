Мишустин призвал установить приоритеты в сфере соблюдения стандартов на продукты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с Антоном Шалаевым — руководителем Росстандарта заявил о необходимости установления приоритетов в сфере проверки соблюдения стандартов на продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии