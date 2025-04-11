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Моментальная гибель: почему в чёрной дыре вас превратит в "спагетти" за секунды

Моментальная гибель: почему в чёрной дыре вас превратит в "спагетти" за секунды

Спагеттификация в действии: что ждёт человека в чёрной дыре.Программа "Как устроен мир" на РЕН ТВ с Тимофеем Баженовым раскрыла жуткие подробности космических угроз.

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