Во Франции левые ответили Байру после слов о «миграционном затоплении»

Внимание общественности и правящих кругов должно быть обращено на проблему неравномерного распределения богатств в стране, а не на миграционный кризис, 2 февраля заявил депутат левой партии «Непокорившаяся Франция» Эрик Кокрель в эфире France Inter.
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