«Мосволонтер–2026»: как стать зооволонтером и помочь питомцам из приютов?

Фото: mos.ru Чтобы вступить в ряды зооволонтеров и помогать столичным приютам бездомных животных, нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер», выбрать нужное направление и подать заявку на ближайший проект.
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