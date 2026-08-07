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МОСИНФОРМ

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«Мосволонтер–2026»: как стать зооволонтером и помочь питомцам из приютов?

«Мосволонтер–2026»: как стать зооволонтером и помочь питомцам из приютов?

Фото: mos.ru Чтобы вступить в ряды зооволонтеров и помогать столичным приютам бездомных животных, нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер», выбрать нужное направление и подать заявку на ближайший проект.

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