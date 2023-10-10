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В ХАМАС заявили о наличии россиян среди заложников

В ХАМАС заявили о наличии россиян среди заложников

Об этом сообщил представитель движения Муса Абу Марзук.фото: unsplash.com/@mohammed_ibrahim_mi--> Десятки жителей Израиля с двойным гражданством находятся в плену у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

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