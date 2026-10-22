С 26 октября по 7 ноября в Свердловской области пройдёт всероссийская акция «Монетная неделя». В этот период все желающие смогут сдать мелочь в отделениях банков: деньги без комиссии обменяют на банкноты более крупных номиналов или зачислят на счёт.