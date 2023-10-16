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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, 343 Industries уже работает над новой однопользовательской сюжетной час...

По слухам, 343 Industries уже работает над новой однопользовательской сюжетной час...

По слухам, 343 Industries уже работает над новой однопользовательской сюжетной частью HaloВ последнем выпуске программы SG Bitcast 269 главный редактор Seasoned Gaming Айнс сообщил из источников, которые он считает более чем надежными, о том, что компания 343 Industries уже работает над созданием следующей главы серии Halo.

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