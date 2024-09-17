Сомнолог рассказал об изменении сна после инсульта

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, как сон меняется после перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы.
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