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Илон Маск решил купить компанию ИИ OpenAI за 97 млрд долларов

Илон Маск решил купить компанию ИИ OpenAI за 97 млрд долларов

Инвесторы во главе с руководителем департамента эффективности госуправления США и предпринимателем Илоном Маском заявили о готовности за 97,4 млрд долларов приобрести некоммерческую организацию, контролирующую компанию OpenAI.

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