Илон Маск решил купить компанию ИИ OpenAI за 97 млрд долларов

Инвесторы во главе с руководителем департамента эффективности госуправления США и предпринимателем Илоном Маском заявили о готовности за 97,4 млрд долларов приобрести некоммерческую организацию, контролирующую компанию OpenAI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии