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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Врачи назвали самый вкусный продукт, снижающий плохой холестерин

Врачи назвали самый вкусный продукт, снижающий плохой холестерин

Красная икра — это не только роскошь, но и непременный атрибут новогоднего стола. Можно ли ее употреблять в пищу? Как она влияет на холестерин? Исследователи указывают, что красная икра богата полиненасыщенными жирными кислотами, включая Омега-3.

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