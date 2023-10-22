Затариваемся! Красная икра улучшает показатели хорошего холестерина

Красная икра — это не только роскошь, но и непременный атрибут новогоднего стола. Можно ли ее употреблять в пищу? Как она влияет на холестерин? Исследователи указывают, что красная икра богата полиненасыщенными жирными кислотами, включая Омега-3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии