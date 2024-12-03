Миллениалы и зумеры в одном рабочем пространстве: чему стоит поучиться у друг друга

Состоялось у меня необычное собеседование. Кандидат, молодой парень лет двадцати пяти, прошел тестовое задание, превзошел конкурентов на позицию, успешно получил все допуски от HR и, наконец, дошел до финального этапа — до меня.
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