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Парламентская газета

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Анатолий Аксаков рассказал, как избежать высокого процента по кредиту

Анатолий Аксаков рассказал, как избежать высокого процента по кредиту

17 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты» прошло еженедельное интервью с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Геннадьевичем Аксаковым, посвященное главным событиям финансовой жизни.

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