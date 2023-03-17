На Украине обиделись на WTA из-за российских и белорусских теннисистов

Фото: pixabay.com Украинская теннисистка Леся Цуренко в интервью L’Equipe.в очередной раз раскритиковала руководство Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA) в связи с допуском на турниры спортсменов из РФ и Белоруссии.