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На Украине обиделись на WTA из-за российских и белорусских теннисистов

На Украине обиделись на WTA из-за российских и белорусских теннисистов

Фото: pixabay.com Украинская теннисистка Леся Цуренко в интервью L’Equipe.в очередной раз раскритиковала руководство Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA) в связи с допуском на турниры спортсменов из РФ и Белоруссии.

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