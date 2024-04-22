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Какой сегодня праздник 22 апреля 2024 года: значимые даты в жизни россиян и жителей других государств отмечают в этот день

Какой сегодня праздник 22 апреля 2024 года: значимые даты в жизни россиян и жителей других государств отмечают в этот день

Какой сегодня праздник 22 апреля 2024 года: значимые даты в жизни россиян и жителей других государств отмечают в этот день Мария ЛимоноваСегодня, в понедельник 22 апреля 2024 года, в Российской Федерации и мире отмечают несколько важных праздников, что можно узнать, заглянув в календарь торжеств.

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