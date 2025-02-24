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‍🇬🇧🇷🇴🇫🇷 Учение Dacia в Румынии – НАТО тренируется воевать без США В одно время с масштабным учением НАТО Steadfast Dart в Румынии, Болгарии и Греции проходило еще одно учение, которое идет и сейчас.

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