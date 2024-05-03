Челябинку отправили за решетку за отказ снять тонировку

В Челябинске 22-летняя автоледи отправлена под арест из-за излишней тонировки машины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, автомобиль «Мазда 3», на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, инспекторы ГАИ остановили в конце апреля.