В Роспотребнадзоре оценили возможность заразиться лихорадкой Марбург через бананы

Лихорадкой Марбург невозможно заразиться через фрукты, в частности — бананы. Об этом завяил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов, его цитирует РИА Новости.
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