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Царьград

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Юрист Климов объяснил, кто оплатит отель и еду при отмене рейса

Юрист Климов объяснил, кто оплатит отель и еду при отмене рейса

Юрист Ярослав Климов объяснил, что туроператоры обязаны предложить замену рейса и компенсировать расходы на отель и питание, если турист застрял за границей.

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