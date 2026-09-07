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Царьград

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ПАО "ПИК-СЗ" утвердило делистинг акций и цену выкупа 537,9 руб.

ПАО "ПИК-СЗ" утвердило делистинг акций и цену выкупа 537,9 руб.

Совет директоров ПАО "ПИК-специализированный застройщик" принял решение о делистинге акций. Стоимость выкупа акций у акционеров составит 537,9 рубля.

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