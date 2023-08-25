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Моссаковский о комментаторах «Матч ТВ»: «Общий уровень определяется не звездами, а по среднему срезу. А он достаточно хороший»

Моссаковский о комментаторах «Матч ТВ»: «Общий уровень определяется не звездами, а по среднему срезу. А он достаточно хороший»

– На канале не работают многие звезды: как оцениваете нынешний уровень комментаторов?  – Сейчас звезды уезжают из европейского футбола в Саудовскую Аравию.

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