Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели

Ситуация с пенсионной реформой во Франции чревата социальным взрывом в ближайшее время. Об этом заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.