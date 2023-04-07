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Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели

Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели

Ситуация с пенсионной реформой во Франции чревата социальным взрывом в ближайшее время. Об этом заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

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