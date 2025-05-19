Российские войска освободили Марьино в Сумской области

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об успехах на фронте: за последние сутки российские войска освободили два населенных пункта – Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР.
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