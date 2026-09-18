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Суд арестовал активы "Уральских заводов" и их владельцев по иску Генпрокуратуры

Суд арестовал активы "Уральских заводов" и их владельцев по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы предприятий группы «Уральские заводы» и их совладельцев в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры России.

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