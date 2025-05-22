Новые стандарты: в Софреде назвали авто, которые подходят для работы в такси и рассказали о сроках замены в таксопарках Ольга БезродняяВ Совете Федерации России одобрили законопроект, ужесточающий требования к транспортным средствам, используемых в такси.
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