По мнению военного корреспондента РИА Новости Александра Харченко, Владимир Зеленский всеми силами пытается убедить руководство западных государств в том, что он, как и вся Украина, является прибыльным проектом.
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