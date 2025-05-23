Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Зоя
    отчего погибает снайпер? Естественно,что достала пуля снайпера с другой стороны,за такими снайперами высокого класса ...В зоне СВО погиб ...
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  • Андрей Зарубкин
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Военкор: Зеленский хочет доказать Западу, что Украина — прибыльный проект

Военкор: Зеленский хочет доказать Западу, что Украина — прибыльный проект

По мнению военного корреспондента РИА Новости Александра Харченко, Владимир Зеленский всеми силами пытается убедить руководство западных государств в том, что он, как и вся Украина, является прибыльным проектом.

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