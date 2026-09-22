Актер Тимофей Ухов умер в возрасте 54 лет

Актер Тимофей Ухов, известный по сериалам «Не родись красивой» и «Глухарь», умер в возрасте 54 лет. Об этом ТАСС сообщила коллега артиста.
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