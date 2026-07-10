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Коротко о главном

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Политика: Участь Донбасса определит судьбу завершения конфликта на Украине

Судьба Донбасса определит исход украинского конфликта. Об этом пишет сербская газета «Политика». В материале говорится, что именно контроль над этим регионом станет решающим аргументом на переговорах и повлияет на будущее мирное соглашение.

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