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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Выявив украинских боевиков, разведчики подразделения доложили об обнаружении точки взлета вражеских БпЛА и укрытии, где располагались операторы FPV-дронов ВСУ.

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