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Царьград

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Беседа лидеров США и России: Трамп заявил о предстоящей встрече с Путиным

Беседа лидеров США и России: Трамп заявил о предстоящей встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп 10 января заявил о том, что русский лидер Владимир Путин пожелал провести встречу с ним.

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