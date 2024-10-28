Пентагон: Остин получил от Киева брифинг по планам ВСУ в Курской области

REUTERS/Tom Brenner/File Photo Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев получил от властей Украины персональный брифинг относительно планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии