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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко остался без очков в 1-м матче за «Флориду»: 2 броска, 2 хита и 2 потери за 15:09 с «Флайерс»

«Пантерс» уступили «Филадельфии» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Российский форвард, ранее выменянный клубом у «Оттавы», выходил на лед в первом звене команды с Александром Барковым и Сэмом Райнхартом.

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