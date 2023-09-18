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Орлов о Кассьерре: «Посмотрите, как он работает на оборону? Разве Промес или Соболев так делают?»

Орлов о Кассьерре: «Посмотрите, как он работает на оборону? Разве Промес или Соболев так делают?»

Комментатор выразил мнение после матча сине-бело-голубых с «Рубином» (3:0) в Мир РПЛ. «Уверенная победа, но «Зенит» пока еще на второй строчке.

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