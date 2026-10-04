Россия: Рано утром были слышны взрывы и зафиксирован пожар на военном аэродроме Ханская недалеко от Майкопа в Республике Адыгея после ударов украинских беспилотников по этому району.
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