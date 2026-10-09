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Глава Минобороны Франции призвала страну готовиться воевать против России

Глава Минобороны Франции призвала страну готовиться воевать против России

Французское оборонное ведомство подготовило проект нового военного бюджета. Продвигая его, глава Минобороны Франции Катрин Вотрен призвала страну готовиться воевать против России.

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