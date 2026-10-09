Глава Минобороны Франции призвала страну готовиться воевать против России

Французское оборонное ведомство подготовило проект нового военного бюджета. Продвигая его, глава Минобороны Франции Катрин Вотрен призвала страну готовиться воевать против России.
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