MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Массовая гибель птиц на Камчатке: начато лабораторное расследование

Массовая гибель птиц на Камчатке: начато лабораторное расследование

Правительство Камчатского края оперативно отреагировало на тревожный сигнал, появившийся в СМИ. Специалисты регионального минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора выехали на место и отобрали патологический материал у обнаруженных на побережье мертвых птиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии