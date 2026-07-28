Массовая гибель птиц на Камчатке: начато лабораторное расследование

Правительство Камчатского края оперативно отреагировало на тревожный сигнал, появившийся в СМИ. Специалисты регионального минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора выехали на место и отобрали патологический материал у обнаруженных на побережье мертвых птиц.