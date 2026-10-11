Неудачная месть Москве: Япония опозорилась, введя новые санкции против РФ

ПЕКИН, 11 октября, ФедералПресс. Япония нанесла очередной санкционный удар по России: несколько дней назад в списки внесли 33 организации, девять физлиц и 35 судов, которые, по версии Токио, связаны с «теневым флотом».
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