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Царьград

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Чернышенко и Диас-Канель: укрепление дипломатических связей России и Кубы

Чернышенко и Диас-Канель: укрепление дипломатических связей России и Кубы

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, подчеркнув важность укрепления двусторонних отношений.

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