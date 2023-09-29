Политолог Орлов поддержал идею нацпроекта по привлечению иностранных специалистов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева создать государственный механизм поиска и привлечения в национальную экономику молодых специалистов из зарубежных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии