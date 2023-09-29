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RT Russia

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Политолог Орлов поддержал идею нацпроекта по привлечению иностранных специалистов

Политолог Орлов поддержал идею нацпроекта по привлечению иностранных специалистов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева создать государственный механизм поиска и привлечения в национальную экономику молодых специалистов из зарубежных стран.

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